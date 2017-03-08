Kız öğrencilere üniversitede saldırı

8 Mart Kadınlar günü sebebiule Bilgi Üniversitesi’nde stand açan kız öğrenciler saldırıya uğradı.Bilgi Üniversitesi'nde 8 Mart standı açan kız öğrencilere yaklaşık 30 kişilik bir grubun saldırıldığı öğrenildi.Dışardan gelen saldırganlar turnikelerden atlayarak üniversite yerleşkesine girdi.Söz konusu saldırıda yaralananlar olduğu öğrenildi.Saldırıda bulunan yaklaşık 30 kişilik grup turnikelerden atlayarak içeriye girdiği ve 8 Mart Kadınlar Günü için kurulan çadıra yöneldi. Bıçaklarla yapılan saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi.Olaylara üniversitenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Olaylar sonrası kampüste toplanan üniversite yönetime tepki gösterdi. Öğrenciler, daha önce de benzer şeyler yaşandığını ama güvenlik önlemi alınmadığını söylediler.Olay ile ilgili Bilgi Üniversite'nden yapılan açıklamada olaya karışanlar hakkında işlemlerin yapılacağı bildirildi.Bilgi Üiversitesi'nden yapılan açıklama şöyle;8 Mart 2017, Çarşamba günü, güvenlik bariyerlerinin üstünden atlayarakstanbul kampüsümüze izinsiz giriş yapan 15-20 kişilik bir grup kampüsümüzde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak amacıyla stant açmış olan öğrencilerimize saldırmıştır. Güvenlik görevlilerimiz olaya anında müdahale etmiş ve çıkan arbede sırasında maalesef bir öğrencimiz hafif yaralanmış, bazı öğrencilerimiz ve güvenlik personelimiz darp edilmiştir. Konu derhal emniyet güçlerine iletilmiş ve kampüsümüze intikal etmelerinin ardından tespit edilip yakalanan 6 saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Saldırı sırasında kaydedilen bütün kamera görüntüleri, tanık ifadeleri ve diğer deliller de emniyet güçlerine verilmiştir. Üniversitemiz tüm saldırganlar hakkında savcılığa ilgili başvuruyu yapmak üzere gerekli süreci başlatmış olup, saldırganlar arasında yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri hakkında ayrıca disiplin soruşturması açmıştır.Üniversitemiz, konuya dair gerekli her türlü hukuki, idari işlemin sonuna kadar takipçisidir.İstanbul Bilgi Üniversitesi