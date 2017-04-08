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08 Nisan 2017 Cumartesi 01:21

Kızına cinsel tacizde bulunan adamı ailecek öldürdüler

Manisa'da bir sazlık alanda elleri ayakları bağlı bulunan cesedin, 17 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan Mehmet K'ya ait olduğu ortaya çıktı

Kızına cinsel tacizde bulunan adamı ailecek öldürdüler
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Kızına cinsel tacizde bulunan adamı ailecek öldürdüler


Manisa’da cesedi elleri ve ayakları bağlı halde bulunan şahsı, 17 yaşındaki kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla öldürdüklerini itiraf eden kadın, kocası ve kızları tutuklandı.
Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi Kırcali mevkisinde geçen 5 Nisan sabahı bir erkek cesedi bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elleri ve ayakları arkadan bağlanmış cesedin, Turgutlu ilçesinde yaşayan Mehmet K.'ya (41) ait olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler başına ve vücudunun çeşitli yerlerine sert bir cisimle defalarca vurulduktan sonra öldürüldüğü tespit edilen Mehmet K.’nın cep telefonunda en son Gül K.(37) ile konuştuğunu tespit etti.

 Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Gül K. ifadesinde suçunu itiraf ederek, Mehmet K.’yı, eşi Ömer K.(42) ile birlikte Turgutlu’daki evinde öldürdüklerini ve daha sonra Şehzadeler ilçesindeki sazlık alana attıklarını söylediği öğrenildi.

Gül K.’nın Mehmet K.’yı ilk eşinden olan kızı D.A.'ya (17) cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüklerini iddia etti. Gül K.’nın ifadesi üzerine jandarma ekipleri, Ömer K. ile kızı D.A.’yı gözaltına aldı. Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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