Kızını uygunsuz yakalayan baba elini kana buladı

Evli kızını yakınıyla uygunsuz yakaladı, bıçakla öldürdü

UZAKTAN AKRABASINI EVİNDE KIZIYLA YAKALADI

DEFALARCA BIÇAKLADI, JANDARMAYA TESLİM OLDU

Evlilik dışı ilişki yaşayan 22 yaşındaki evli kızını, uzaktan akrabasıyla uygunsuz vaziyette yakalayan baba Yunus G., çılgına döndü. Dün geceyarısı meydana gelen korkunç olay sırasında,evinde kızı ile birlikte yakaladığı.'nin üzerine yürüdü, bu sırada silahını çıkaran eski futbolcu İsmail Uğur G., bir el ateş etse de, öldürülmekten kurtulamadı. Çılgına dönen baba, İsmail Uğur ile kızı E.K.'yı bıçakladı.Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde 42 yaşındaki Yunus G., evli ve çocuklu akrabası 29 yaşındaki İsmail Uğur G. ile kızı 22 yaşındaki E.K.'yi, evinde uygunsuz halde yakalayınca, bıçakla saldırdı. Kendisine tabanca ile ateş açan G.'yi öldüren kızı E.K.'yi ağır yaralayan Y.G., jandarmaya teslim oldu.Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.30 sıralarında, Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Kahve işleten Yunus G., evinde, uzaktan kuzeni olan evli ve 2 çocuk babası, eski futbolcu, çiftçilik yapan İsmail Uğur G. ile evli ve 1 çocuk annesi ev kadını kızı E.K.'yi uygunsuz halde gördü. Çılgına dönen Yunus G., evdeki ekmek bıçağını aldı. İsmail Uğur G., yanındaki tabancayla Yunus G.'ye bir el ateş etti ancak, isabet ettiremedi.Yunus G., bunun ardından İsmail Uğur G.'yi defalarca bıçakladı. Daha sonra G.'nin tabancasını alan Yunus G., kızı E.K.'ye 4 el ateş edip onu yaraladı. Birkaç el de G.'ye ateş eden Yunus G., jandarmayı arayarak haber verdi. Yunus G.'yi gözaltına alan jandarma, sağılık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, G.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı E.K. ise, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve bıçağa, jandarma tarafından el konuldu, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.