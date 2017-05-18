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18 Mayıs 2017 Perşembe 16:04

Kızını uygunsuz yakalayan baba elini kana buladı

Kızını evinde başka bir adamla uygunsuz şekilde yakalayan adam çılgına döndü. Mutfaktan aldığı bıçakla kızı ile birlikte olan adamı bıçaklayarak öldürdü. Kızını da ağır yaraladı.

Kızını uygunsuz yakalayan baba elini kana buladı
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Evli kızını yakınıyla uygunsuz yakaladı, bıçakla öldürdü

Evlilik dışı ilişki yaşayan 22 yaşındaki evli kızını, uzaktan akrabasıyla uygunsuz vaziyette yakalayan baba Yunus G., çılgına döndü. Dün geceyarısı meydana gelen korkunç olay sırasında, Yunus G, evinde kızı ile birlikte yakaladığı İsmail Uğur G.'nin üzerine yürüdü, bu sırada silahını çıkaran eski futbolcu İsmail Uğur G., bir el ateş etse de, öldürülmekten kurtulamadı. Çılgına dönen baba, İsmail Uğur ile kızı E.K.'yı bıçakladı.
Manisa Haberleri
Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde 42 yaşındaki Yunus G., evli ve çocuklu akrabası 29 yaşındaki İsmail Uğur G. ile kızı 22 yaşındaki E.K.'yi, evinde uygunsuz halde yakalayınca, bıçakla saldırdı. Kendisine tabanca ile ateş açan G.'yi öldüren kızı E.K.'yi ağır yaralayan Y.G., jandarmaya teslim oldu.

UZAKTAN AKRABASINI EVİNDE KIZIYLA YAKALADI

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 23.30 sıralarında, Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Kahve işleten Yunus G., evinde, uzaktan kuzeni olan evli ve 2 çocuk babası, eski futbolcu, çiftçilik yapan İsmail Uğur G. ile evli ve 1 çocuk annesi ev kadını kızı E.K.'yi uygunsuz halde gördü. Çılgına dönen Yunus G., evdeki ekmek bıçağını aldı. İsmail Uğur G., yanındaki tabancayla Yunus G.'ye bir el ateş etti ancak, isabet ettiremedi.

DEFALARCA BIÇAKLADI, JANDARMAYA TESLİM OLDU

Yunus G., bunun ardından İsmail Uğur G.'yi defalarca bıçakladı. Daha sonra G.'nin tabancasını alan Yunus G., kızı E.K.'ye 4 el ateş edip onu yaraladı. Birkaç el de G.'ye ateş eden Yunus G., jandarmayı arayarak haber verdi. Yunus G.'yi gözaltına alan jandarma, sağılık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, G.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı E.K. ise, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ve bıçağa, jandarma tarafından el konuldu, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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