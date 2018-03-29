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Kızının bindiğe taksiye satırla saldıran adam gözaltında 

Kızının kendisinden habersiz bir ticari taksiye bindiğini gören adam eline aldığı satırla saldırdı.

Kızının bindiğe taksiye satırla saldıran adam gözaltında 

Kızının kendisinden habersiz bir ticari taksiye bindiğini gören adam eline aldığı satırla saldırdı.

29 Mart 2018 Perşembe 15:07
Kızının bindiğe taksiye satırla saldıran adam gözaltında 

Kızının bindiğe taksiye satırla saldıran adam gözaltında 

Kızının kaçırıldığını iddia eden M.F.O, kızı ve yanındaki M.A.'nın bindiği Süleyman Doğan’ın kullandığı ticari taksiye satırla saldırdı. Asayiş ekipleri M.F.O'yu yakalayarak karakola getirdi. M.F.O. kızının kaçırıldığını iddia ederken sürücü genç kızın kendi isteğiyle taksiye bindiğini söyledi...

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, kaçırıldığını iddia ettiği kızının bindiği ticari taksiye satırla saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, kızının kaçırıldığını iddia eden M.F.O, kızı ve yanındaki M.A.'nın bindiği Süleyman Doğan’ın kullandığı ticari taksiye satırla saldırdı. M.F.O’nun taksinin camı ve kaportasına elindeki satırla vurduğunu öne süren sürücü Doğan, şahsın olay yerinden hızla uzaklaştığını söyledi. Olayın ardından Şelale Polis Karakolu'na giden sürücü Süleyman Doğan, şikayetçi oldu. Asayiş ekipleri M.F.O'yu yakalayarak karakola getirdi. M.F.O. kızının kaçırıldığını iddia ederken sürücü genç kızın kendi isteğiyle taksiye bindiğini söyledi.

Öte yandan, E.O. ve M.A.‘nın düğünlerinin yapıldığı, ailenin ise nikah öncesinde kızlarını vermekten vazgeçtikleri ileri sürüldü.


 

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