Kızının bindiğe taksiye satırla saldıran adam gözaltında
Kızının kaçırıldığını iddia eden M.F.O, kızı ve yanındaki M.A.'nın bindiği Süleyman Doğan’ın kullandığı ticari taksiye satırla saldırdı. Asayiş ekipleri M.F.O'yu yakalayarak karakola getirdi. M.F.O. kızının kaçırıldığını iddia ederken sürücü genç kızın kendi isteğiyle taksiye bindiğini söyledi...
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, kaçırıldığını iddia ettiği kızının bindiği ticari taksiye satırla saldırdı.
Öte yandan, E.O. ve M.A.‘nın düğünlerinin yapıldığı, ailenin ise nikah öncesinde kızlarını vermekten vazgeçtikleri ileri sürüldü.