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Koca dehşeti: Karısını ve baldızını katletti

6 aydır ayrı yaşadığı eşi ile konuşmak için kayınvalidesinin evine gelen Kamil Emre Güvener, burada karısı Zerrin Demir ve Betül Demir'i tabancayla vurarak katletti.

Koca dehşeti: Karısını ve baldızını katletti

6 aydır ayrı yaşadığı eşi ile konuşmak için kayınvalidesinin evine gelen Kamil Emre Güvener, burada karısı Zerrin Demir ve Betül Demir'i tabancayla vurarak katletti.

15 Eylül 2017 Cuma 09:33
Koca dehşeti: Karısını ve baldızını katletti

Koca dehşeti: Karısını ve baldızını katletti


Bir süredir ayrı yaşadığı eşi ile baldızını kurşuna dizen Kamil Emre Güvener, aynı silahla intihara kalkıştı. Olayın nedeni ise henüz bilinmiyor.


İstanbul Kağıthane'de 6 aydır ayrı yaşadığı Zerrin Demir Güvener ile baldızı Betül Demir’i kafalarından tabancayla vuran Kamil Emre Güvener, daha sonra aynı tabancayla intihara kalkıştı.

Zerrin Demir Güvener ile Betül Demir kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybederken, ameliyata alınan Kamil Emre Güvener'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ANNESİNİN EVİNE DÖNMÜŞTÜ

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında, Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi Dişçi Sokağı 4/8 numarada meydana geldi. İddiaya göre, 1.5 yıl önce evlenen Kamil Emre Güvener (32) ile Zerrin Demir Güvener (22) arasında bir süre sonra sorun çıktı. Eşiyle anlaşamayan Zerrin Demir Güvener, yaklaşık 6 ay önce annesi ve kardeşlerinin yanına döndü.

KONUŞMAK İÇİN GELMİŞTİ

Kamil Emre Güvener, konuşmak istediğini söyleyerek dün akşam eşinin kaldığı eve geldi. Güvener, eşi, kayınvalidesi Melahat Demir ve kayınbiraderi Murat Demir’le konuşurken, bir süre sonra baldızı Betül Demir (28) de eve geldi.

ANNESİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Kayınvalidesi Melahat Demir’in lavaboya girmesinin ardından Kamil Emre Güvener, yanında getirdiği tabancayla Zerrin Demir Güvener ile Betül Demir’i kafalarından vurdu. Murat Demir, evden kaçarak olası bir ölümden kurtulurken, Güvener, kendi başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihara kalkıştı. Bu sırada lavabodan çıkan Melahat Demir, korkunç manzarayla karşılaştı. Kızları ve damadının kanlar içinde yerde yattığını gören Demir, sinir krizi geçirdi.

Yaralılardan, Betül Demir, Memorial Şişli Hastanesi, kızkardeşi Zerrin Demir Güvener, Şişli Kolan İnternational Hospital, Kamil Emre Güvener ise Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kızkardeşler yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Müzisyenlik yaptığı öğrenilen Kamil Emre Güvener ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.  

Betül  Demir’in arkadaşı Gülnur Eren, olayın şokunu hala atlatamadığını belirterek

“Ben dışardan geldim. Betül’ü gördüm, ellerinde poşetler vardı. Buraya kadar konuşarak geldik. ‘İçeriye buyur gel’ dedim.  ‘Poşetler var, daha sonra belki’ dedi. Evine girdikten 5 dakika sonra silah sesleri geldi. Zerrin Hanımın eşi, baldızı ile birlikte eşi ve kendisini vurmuş” dedi.

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Kağıthane
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