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Koca vahşetini çelik tencere önledi

Kocası hakkında boşanma davası açan Asiye M. adlı kadın pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırgan kocanın açtığı ateşten kendini çelik tencere ile koruyan Asiye M, hastaneye kaldırıldı.

Koca vahşetini çelik tencere önledi

Kocası hakkında boşanma davası açan Asiye M. adlı kadın pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Saldırgan kocanın açtığı ateşten kendini çelik tencere ile koruyan Asiye M, hastaneye kaldırıldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 23:59
Koca vahşetini çelik tencere önledi

Koca vahşetini çelik tencere önledi

Kocasına boşanma davası açan kadın pompalı tüfekle saldırdı. Talihsiz kadın elindeki çelik tencere sayesinde mutlak ölümden dönerken, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Son dakika haber, Kadına yönelik şiddetin son adresi Çorum oldu. Ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi Abdullah M. (44) tarafından pompalı tüfek ile vurulan Asiye M. (41), iki bacağından yaraladı. Olayda saçmalardan bazıları ise Asiye M.'nin elindeki çelik tencereye isabet etti.


Olay, saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah M., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle bilinmeyen nedenle ateş açtı. 

Edinilen bilgilere göre Asiye M. tüfekten çıkan saçmaların iki bacağına da isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye M. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede taş ocağı mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

ÇELİK TENCERE HAYATINI KURTARDI

Öte yandan görgü tanıkları, saçmaların Asiye M.'nin elindeki çelik tencereye isabet etmesinin, kadının ağır yaralanmasının önüne geçtiğini belirtti. Şüpheli Abdullah M.'nin olay yerinden kaçma anı ise bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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