Kocaeli Çayırova'da iş merkezinde el bombası bulundu

Kocaeli'nin Çayırova İlçesinde bulunan bir iş merkezine yapılan operasyonda el bombası ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre olan akşam saatlerindeüzerinde bulunannde meydana geldi.İddiaya göre, iş merkezinin ikinci katında bulunan 8 numaralı ofiste patlayıcı olduğu ihbarını alan polis ekipleri ofise baskın düzenledi.Yapılan baskın sonrasında polisler ofiste arama yaptı. Yapılan arama sonucu ofiste el bombası ve silah bulundu.Baskın sonucu iş merkezinde bulunan patlayıcı ile ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile bomba imha uzmanlarının çalışma yaptığı öğrenildi.Olayla ilgili iş merkezi sahibi ve ofisi kiralayan şahıs gözaltına alındı.