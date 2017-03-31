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31 Mart 2017 Cuma 03:04

Kocaeli Çayırova'da iş merkezinde el bombası bulundu

Kocaeli'ne bağlı Çayorva ilçesinde bir iş merkezinde yapılan aramada el bombası ve silah ele geçirildi

Kocaeli Çayırova'da iş merkezinde el bombası bulundu
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Kocaeli Çayırova'da iş merkezinde el bombası bulundu


Kocaeli'nin Çayırova İlçesinde bulunan bir iş merkezine yapılan operasyonda el bombası ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olan akşam saatlerinde Çayırova Özgürlük Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi 212 Sokak üzerinde bulunan Çelik İş Merkezi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, iş merkezinin ikinci katında bulunan 8 numaralı ofiste patlayıcı olduğu ihbarını alan polis ekipleri ofise baskın düzenledi.

Yapılan baskın sonrasında polisler ofiste arama yaptı. Yapılan arama sonucu ofiste el bombası ve silah bulundu.

Baskın sonucu iş merkezinde bulunan patlayıcı ile ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile bomba imha uzmanlarının çalışma yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili iş merkezi sahibi ve ofisi kiralayan şahıs gözaltına alındı.
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