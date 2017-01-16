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16 Ocak 2017 Pazartesi 23:55

Kocaeli Kartape'de uzman çavuş dehşeti; 1 ölü 2 yaralı var

Kartepe Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Uzman çavuş Alper D., aralarındaki sorunlar nedeniyle evi terk ederek ailesinin yanına giden Aynur D. ile telefonla görüşerek eve geldi.

Kocaeli Kartape'de uzman çavuş dehşeti; 1 ölü 2 yaralı var
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Kocaeli Kartape'de uzman çavuş dehşeti; 1 ölü 2 yaralı var

Ailevi sorunlar yüzünden evi terk ederek Kocaeli Kartepe'ye gelen eşini görmek isteyen uzman çavuş Alper D.'nin silahından çıkan kurşunlar 1 can aldı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de aralarındaki sorunlar nedeniyle evi terk eden eşini görmeye giden uzman çavuş, tartıştığı eşinin ailesinin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde aralarındaki sorunlar nedeniyle evi terk eden eşini görmeye giden uzman çavuş, tartıştığı eşinin ailesinin üzerine kurşun yağdırdı. Uzman çavuşun silahından çıkan kurşunlarla baldızı hayatını kaybederken, kaynanası ile torunu yaralandı.

Olay, Kartepe Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Uzman çavuş Alper D., aralarındaki sorunlar nedeniyle evi terk ederek ailesinin yanına giden Aynur D. ile telefonla görüşerek eve geldi.

Aynur D. ile yeğeni Bahar B. evden kaçarak komşularına sığındı. Alper D. silahını çıkararak kaynanası Nurhan Yaktı, baldızı Aysun B.'nin üzerine kurşun yağdırırken, kurşunlardan biri ise Aysun B'nin kızı 9 yaşındaki kızı Fundanur B'nin sağ eline isabet etti.

Silah seslerini duyanlar polise ihbarda bulundu. Alper D. olay yerinden kaçarken, olay yerine gelen polis uzman çavuşun peşine düştü. Sağlık ekibinin yaptığı inceleme sonucu Aysun B'nin öldüğü belirlendi.

Yaralanan Nurhan Y., kaldırıldığı özel bir hastanede ameliyata alındı. Elinden yaralanan Fundanur B. ise kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ölen Aysun B.'nin da eşinin uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Uzman Çavuş Alper D. geldiği 24 plakalı araç ile kaçarken, İzmit Rafet Karacan Bulvarı yakınlarında kaza yaptı. Alper D. bir taksiye binerek kaçtı.

Alper D.'yi yakalamak için çalışmaları devam ederken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aysun B'nin cenazesi otopsi için Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.
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