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Kocaeli'nde büyük yangın

 Kocaeli'nde kağıt deposunda bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı.

Kocaeli'nde büyük yangın

 Kocaeli'nde kağıt deposunda bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı.

29 Aralık 2017 Cuma 08:28
Kocaeli'nde büyük yangın

Kocaeli'nde büyük yangın

   Kocaeli'nde kağıt deposunda bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı.Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kağıt deposunda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor. İzmit Sanayi Mahallesi Öz Baki Sokağı'nda bir kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.  Yangın yan taraftaki gıda deposuna sıçardı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İzmit ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin, dumanlarının birkaç kilometre öteden de görülebildiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Etraftaki vatandaşların çaresiz halleri kameralara yansıdı. "Depoda gitti depo" diye bağıran bir vatandaş "yardım isteyin" diye yalvardı.

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliYangın
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