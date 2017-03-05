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05 Mart 2017 Pazar 20:27

Kocaeli'nde otomobil fabrikasında yangın

 Kocaeli Kartepe ilçesinde otomobil üretimi yapılan bir fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

Kocaeli'nde otomobil fabrikasında yangın
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Kocaeli'nde otomobil fabrikasında yangın
   Kocaeli Kartepe ilçesinde Hyundai’ye otomotiv parça üretimi yapılan Koreli Howon'da  henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yayılmasını engellemek için tedbir alan itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Fabrikanın bulunduğu yol trafiğe kapatılırken, bölgede önlem amaçlı çok sayıda ambulans bekletiliyor. 
   Yangında otomotiv yedek parçaları ile paletler yandı. Pazar günü olması nedeniyle fabrikada çalışmanın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni yetkililer tarafından araştırılıyor.  
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