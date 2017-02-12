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12 Şubat 2017 Pazar 08:29

Kocasını aldatan kadın; Evde iş görüşüyorduk

Gece yarısı evde yabancı bir erkekle yakalanan evli kadın kendini "Gündüz yapılacak işleri planlıyorduk" diyerek kendini savundu.

Kocasını aldatan kadın; Evde iş görüşüyorduk
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Kocasını aldatan kadın gece yarısı kendini böyle savundu

Kocasını aldatan kadın, evinde başka bir erkekle yakalanınca "Kötü bir niyetimiz yoktu, iş görüşmesi yapıyorduk" diye savundu.

Kocası gece yarısı çalışırken, eve sevgilisini alan kadın kendisini "Evde iş görüşüyorduk" diye savundu. Nazilli'de meydana gelen olayda, genç kadınla birlikte yakalanan Nazilli Belediyesi'nde görevli Serkan D ise "Biz Belediye'de görevliyiz, hafta içi yapılacak konuları görüşüyorduk, yanlış anlaşılma olmuş" dedi. Aldatıldığını iddia eden koca ise karısı ve sevgilisini arkadaşlarıyla birlikte linç etmeye kalkınca polis müdahale etti.


Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gece vardiyasında çalışırken kendisini arayan birinin ihbarıyla gittiği evinde eşini bir başka erkekle yakalayan koca çılgına döndü. Öfkeli kocadan hemen sonra eve giren polis cinayetinin önüne geçti.

20 DAKİKA KAPIYI AÇAN OLMADI

Olay, Zafer Mahallesi 22. Sokak 104 numaralı apartmanın birinci katındaki dairede gece 11.30 sularında yaşandı. İddiaya göre, bir fabrikada gece vardiyasında çalışan N.U.(29) isimli kocayı arayan kimliği belirsiz kişi, "Karın seni şu anda evinde aldatıyor" ihbarında bulundu. Telefondaki şahsın söyledikleri karşısında çılgına dönen N.U. yanına birkaç arkadaşını alarak evine geldi. 20 dakika boyunca ısrarla kapının açılması için zile basan koca bir sonuç alamadı.

KARISININ SEVGİLİSİNİ YAKALADI VE...

Arkadaşlarıyla birlikte oturduğu apartmanın çevresini saran N.U., bu esnada kaçmaya çalışan evli ve iki çocuk babası Serkan D.'yi yakaladı. Büyük öfkeyle Serkan D.'ye vurmaya başlayan N.U., ihbar üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Bu esnada eve giren güvenlik güçleri bir çocuk annesi Ş.B.U.'yu ekip otosuna bindirerek kocasının saldırısından korudu.

GÜNDÜZ YAPILACAK İŞLERİ KONUŞMUŞLAR

Aldığı yumruk darbeleriyle yüzü kanlar içinde kalan Serkan D., emniyete götürüldükten sonra tedavisi için hastaneye sevk edildi. Burada yapılan muayenede Serkan D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yüzünde darbelere bağlı şişlikler oluştuğu görüldü. Hastanedeki işlemlerin ardından karakola götürülen Serkan D.'nin, "Biz iş konuşuyorduk" dediği öğrenildi. Bir çocuk annesi Ş.B.U'nun ise belediyeden mesai arkadaşı olan Serkan D. ile aralarında herhangi bir ilişki olmadığını söylediği iddia edildi.
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Kocasını Aldatan Kadın
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