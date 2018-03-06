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Kocasını evde başka bir kadınla bastı, hastanelik oldu

Ordu'da kocasını başka bir kadınla uygunsuz şekilde yakaladığı iddia edilen kadın sinir krizi geçirdi. Apartmanda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Kocasını evde başka bir kadınla bastı, hastanelik oldu

Ordu'da kocasını başka bir kadınla uygunsuz şekilde yakaladığı iddia edilen kadın sinir krizi geçirdi. Apartmanda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

06 Mart 2018 Salı 11:53
Kocasını evde başka bir kadınla bastı, hastanelik oldu

Kocasını evde başka bir kadınla bastı, hastanelik oldu


Kocasını kendi evinde başka bir kadınla yakalayan kadın, ortalığı ayağa kaldırdı. Sinir krizleri geçiren kadını komşuları bile sakinleştiremedi, çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şahincili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 33 yaşındaki P.K., kocası 34 yaşındaki M.K.'yı evde yabancı uyruklu bir kadınla yakaladı. Yine iddiaya göre sinir krizi geçiren P.K., kocası ve diğer kadına saldırdı. Bu sırada olay yerine gelen komşu 23 yaşındaki M.K., kavgayı ayırmak için içeri girdi. Çıkan arbedede camların kırılması sonucu, koca M.K. ve komşu M.K. vücudunun çeşitli bölgelerinden hafif şekilde yaralandı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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