Kocasının kardeşi öldürdü, cenazesini alan olmadı

Manavgat'ta kendisini terk ederek kaçan kocasının kardeşi tarafından öldürülen Kırgız asıllı Katerina Çetin'in cenazesi ortada kaldı. 2 çocuk annesi genç kadının cenazesi bugün özel bir şirket tarafından alınarak ülkesine götürüldü.

YAKINLARI GELMEDİ

Otopsisi yapılan ve 5 gündür morgta bekleyen Katerina'nın cenazesi bugün özel bir cenaze firması tarafından alındı. Genç kadının cenazesini almaya hiçbir yakının gelmediği görüldü



Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gün önce eşinin, kardeşi tarafından boğularak öldürülen 34 yaşındaki Kırgız asıllı Katerina Çetin'in cenazesi ülkesi Kırgızistan'a gönderildi. Genç kadının cenazesine ise kimsenin gelmediği görüldü.

Edinilen bilgilere göre, Manavgat Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Kırgız asıllı Katerina Çetin, eşi Haydar Çetin'in kardeşi Mehmet Çetin tarafından boğazı sıkılarak öldürülmüştü. 3 çocuk annesi Katerina Çetin'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan ve 5 gündür morgta bekleyen Katerina'nın cenazesi bugün özel bir cenaze firması tarafından alındı. Genç kadının cenazesini almaya hiçbir yakının gelmediği görüldü.