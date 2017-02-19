Köfteci Yusuf'a araç girdi en az 9 yaralı var

Araç restorana girdi en az 9 yaralı var

Osmangazi'de bir ticari araç'ta yemek yiyen onlarca kişinin bulunduğu mekana daldı. Yemek yedikleri sırada hızla içeriye dalan aracın altında kalan vatandaşları etrafta bulunanlar kurtardı.Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hafif ticari aracın restorana girmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde bulunan bir Köfteci Yusuf'un bulunduğu restorana girerek burada yemek yiyen kişilere çarptı.Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibiyle, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.Araç içinde içki şişelerinin olduğu gözlenirken, polis ekipleri olay yerinde ve çevrede güvenlik önlemi aldı.