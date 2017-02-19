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19 Şubat 2017 Pazar 00:29

Köfteci Yusuf'a araç girdi en az 9 yaralı var

Akşam yemeği yemek için ızgarasıyla ünlü Köfteci Yusuf'ta buluşan onlarca kişi, hızla giren aracın altında kaldı. Savaş alanına dönen restoranda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 9 vatandaş yaralandı.

Köfteci Yusuf'a araç girdi en az 9 yaralı var
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Araç restorana girdi en az 9 yaralı var

Osmangazi'de bir ticari araç Köfteci Yusuf'ta yemek yiyen onlarca kişinin bulunduğu mekana daldı. Yemek yedikleri sırada hızla içeriye dalan aracın altında kalan vatandaşları etrafta bulunanlar kurtardı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hafif ticari aracın restorana girmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.



Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde bulunan bir Köfteci Yusuf'un bulunduğu restorana girerek burada yemek yiyen kişilere çarptı.



Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibiyle, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Araç içinde içki şişelerinin olduğu gözlenirken, polis ekipleri olay yerinde ve çevrede güvenlik önlemi aldı.
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