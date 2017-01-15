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15 Ocak 2017 Pazar 22:02

Kokoreç yerken can verdi; Soluk borusuna kokareç kaçtı

İstanbul Otagarında arkadaşlarıyla birlikte yediği kokoreç boğazına kaçan 21 yaşındaki Abdurrahman Doğan hayatını kaybetti.

Kokoreç yerken can verdi; Soluk borusuna kokareç kaçtı
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Kokoreç yerken can verdi; Soluk borusuna kokareç kaçtı


Otogarda arkadaşlarıyla birlikte kokoreç yerken soluk borusuna yemek kaçan talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Abdurrahman Doğan, iddiya göre dün akşam saatlerinde İstanbul'da otogarda arkadaşlarıyla kokoreç yerken aniden öksürmeye, ardından kusmaya başladı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Abdurrahman Doğan hayatını kaybetti. Yapılan otopside gencin soluk borusuna kaçan kokoreç nedeniyle öldüğü saptandı.

Abdurrahman Doğan'ın cenazesinin yarın memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'ne bağlı Emirilyas Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.
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