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07 Mart 2017 Salı 07:03

Konak'ta çocuklarını rehin alan adam yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, bunalıma giren bir kişi iki çocuğunu rehin aldı. Yaklaşık 1 saat direnen şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Konak'ta çocuklarını rehin alan adam yakalandı
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Konak'ta çocuklarını rehin alan adam yakalandı

İzmir Konak'ta çocuklarını rehine alan adam polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, bugün saat 6.30 sıralarında Saygı Mahallesi 2772 sokakta bir evin önünde meydana geldi. İddialara göre bunalıma giren Y.Ç., elindeki bıçakla iki çocuğunu rehin aldı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine gelen ekipler Y.Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Uzun bir süre ikna olmayan Y.Ç.'yi polis ekipleri biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Y.Ç. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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