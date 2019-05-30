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Konya'da 10 katlı binada can pazarı

İftar hazırlığı yaparken 10 katlı binayı kaplayan dumanlar vatandaşları zor durumda bıraktı. İtfaiye ekipleri binayı güçlükle tahliye etti.

Konya'da 10 katlı binada can pazarı

İftar hazırlığı yaparken 10 katlı binayı kaplayan dumanlar vatandaşları zor durumda bıraktı. İtfaiye ekipleri binayı güçlükle tahliye etti.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:46
Konya'da 10 katlı binada can pazarı

Konya'da 10 katlı binada can pazarı


Konya itfaiyesi akşam saatlerinde Ferhuniye Mahallesi'nde çıkan yangını söndürmek için harekete geçti. 10 katlı binanın 2. katındaki yangının dumanları tüm apartmanı sarınca vatandaşlar zor durumda kaldı. İşte o haberin detayları.

Konya’da 10 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen aynı aileden 1’i çocuk 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Yangın, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hisarkent Sokak’ta bulunan 10 katlı Hisar Sitesi'nin ikinci katındaki Ramazan Taşçı ve ailesinin yaşadığı dairede çıktı. Dumanları fark edenler yangını itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

VATANDAŞLAR BAYGINLIK GEÇİRDİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başlarken, dumanlar apartmanın içini kapladı. Bu sırada 8. kattaki dairelerinden çıkarak asansörle aşağıya inmek isteyen Necdet Çelik, kızı Neslihan Çelik, torunu ve eşi asansörde mahsur kaldı. 

Dumandan etkilenen Necdet Çelik ve aile fertleri baygınlık geçirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla asansörden çıkartılan 4 kişi ambulanslara taşındı. Biri çocuk 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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KonyaFerhuniye MahallesiYangınKonya ItfaiyesiSelçuklu
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