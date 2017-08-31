Konya'da boşanma cinayeti: Karısını öldürdü, kızını yaraladı

Konya'da boşanma davası devam eden adam, karısını bayram alışverişine geldiği markette tabancayla vurarak katletti. Zanlı daha sonra bir kuaförde bulunan 17 yaşındaki kızına da kurşun yağdırdı. Konya Haberleri

Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını tabancayla öldüren, kızını da ağır yaralayıp kaçan zanlı yakalandı



Polise, merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Şeyhulemayahşi Caddesi Caddesinde bulunan markette bir kişinin tabancayla yaralandığı ihbarı geldi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Sevda Y'yi (37) yaralı halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılanmüdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı bölgedeki kuaför dükkanında bir kişinin daha tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Sevda Y'nin kızı Rabia Y'nin de (17) yaralandığını belirledi.



Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Rabia Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin yaptığı araştırma sonunda anne ve kızını vuran şüphelinin Sevda Y'nin eşi N.Y. (42) olduğu belirlendi.

Ekiplerce yakalanan zanlı, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.