Konya'da Ecstasy ve kaçak içki operasyonu

Konya'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda 4 bin 260 adet ecstasy hap ile 245 şişe bandolsüz kaçak içki ele geçti, 5 kişi gözaltına alındı.Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay İlçesi Doğuş Mahallesi Çimenlik Caddesi'nde önceden takibe aldıkları plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Kiralık olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada 4 poşet içerisinde 4 bin 260 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.T., E.Ö., ve A.E. gözaltına alındı.Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde ise gazinolara kaçak içki sattıkları tespit edilen İ.S. ve V.Ç.'nin içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada ise 245 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. İ.S. ve V.Ç. gözaltına alındı.Narkotik Şube Müdürlüğü'nde işlemleri süren 5 şüphelinin, sabah adliyeye sevk edileceği belirtildi.