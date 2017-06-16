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16 Haziran 2017 Cuma 02:17

Konya'da Ecstasy ve kaçak içki operasyonu

Konya polisi tarafından düzenlenen operasyonda Ramazan ayına rağmen uyuşturucu, uyarıcı ve kaçak alkol satışı yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Konya'da Ecstasy ve kaçak içki operasyonu
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Konya'da Ecstasy ve kaçak içki operasyonu



Konya'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda 4 bin 260 adet ecstasy hap ile 245 şişe bandolsüz kaçak içki ele geçti, 5 kişi  gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay İlçesi Doğuş Mahallesi Çimenlik Caddesi'nde önceden takibe aldıkları plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Kiralık olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada 4 poşet içerisinde 4 bin 260 adet ecstasy hap ele geçirildi.  Araçta bulunan Ö.T., E.Ö., ve A.E. gözaltına alındı.

KAÇAK ALKOLE SUÇ ÜSTÜ

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde ise gazinolara kaçak içki sattıkları tespit edilen İ.S. ve V.Ç.'nin içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada ise 245 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. İ.S. ve V.Ç. gözaltına alındı.
Narkotik Şube Müdürlüğü'nde işlemleri süren 5 şüphelinin, sabah adliyeye sevk edileceği belirtildi.
 
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