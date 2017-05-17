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17 Mayıs 2017 Çarşamba 15:02

Konya'da eski koca katliamı: Liseli oğluna mesaj atmış

Eski koca eşini, 7 yaşındaki kızının gözü önünde kayınvalidesini ve kayınpederini hunharca katletti. Konya'da meydana gelen korkunç olayın ardından katil zanlısının lise öğrencisi oğluna da cinayeti SMS'le haber verdiği ortaya çıktı.

Konya'da eski koca katliamı: Liseli oğluna mesaj atmış
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Konya'da eski koca katliamı: Liseli oğluna mesaj atmış

Konya'da 7 yaşındakı kızının gözleri önünde eski eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini katleden Erdal A., cinayetten sonra lise öğrencisi oğluna SMS attığı ortaya çıktı. Katil zanlısının sosyal medyada tabanca resmiyle birlikte "Suskunluğu zayıflıkla karıştırmayın, kimse yüksek sesle cinayet planlamaz" mesajı paylaşması dikkat çekti
Konya Haberleri
Konya'da Erdal A., 4 ay önce boşandığı iki çocuğunun annesi olan eşi ile eski kayınvalidesi ve kayınpederini 7 yaşındaki kızının gözü önünde av tüfeği ile vurarak öldürdü. Cinayetin ardından kızını da yanına alarak kaçan Erdal A., lise öğrencisi oğluna cep telefonundan "Oğlum koş eve. Nineni, anneni, dedeni vurdum. Koş belki yetişirsin" şeklinde mesaj gönderdi.

KIZINI GÖRMEYE GELDİ, DEHŞET SAÇTI

Korkunç olay sabah saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 5. katında meydana geldi. İddialara göre şoför olarak çalışan 42 yaşındaki Erdal A., 18 yıl evli kaldığı Yasemin Yıldız (40) ile geçen ocak ayında boşandı. Çift arasındaki velayet davası sürerken Erdal A., 7 yaşındaki kızı S.A.'yı görmek için eski eşinin birlikte kaldığı eski kayınpederinin evine gitti. Erdal A. ile Yasemin Yıldız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce öfkelenen Erdal A., evden çıkıp aracında bulunan av tüfeğini alarak dehşet saçtı. Erdal A., kızının gözleri önünde eski eşi Yasemin Yıldız, onun babası Behram Yıldız (72) ve annesi Fatma Yıldız'ı (59) tüfekle vurdu.

KIZINI DA YANINA ALIP KAÇTI, OĞLUNA MESAJ GÖNDERDİ

Daha sonra kızı S.A.'yı da yanına alarak olay yerinden kaçan Erdal A. lise son sınıf öğrencisi oğlu Y.E.A.'ya (17) cep telefonundan "Oğlum koş eve. Nineni, anneni, dedeni vurdum. Koş belki yetişirsin" şeklinde mesaj gönderdi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerin ardından Fatma ve Behram Yıldız ile kızları Yasemin Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler savcının talimatı ile otopsi yapılmak üzere Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

"ABLAM SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDU"

Ablası, annesi ve baba öldürülen Turan Yıldız, ablası Yasemin Yıldız'ın, eşinden sürekli şiddet gördüğü için boşandığını öne sürdü. Yasemin Yıldız'nın önceki gün oğlu ve kızıyla yaşamak için aynı sitedeki başka bir bloktan ev kiraladığı öğrenildi.

"KİMSE YÜKSEK SESLE CİNAYET PLANLAMAZ"

Bu arada annesinin yanında kalan Y.E.A.'nın bir ay önce evden kaçıp, babası Erdal A.'nın yanına gittiği ve bir süre babasıyla birlikte kaldıktan sonra tekrar eve döndüğü belirtildi. Erdal A.'nın sosyal medyada 26 Nisan'da kızı S.A.'nın fotoğrafıyla birlikte "Seni çok seviyorum canım kızım tam bir yıl önce bugün kopardılar seni benden. Ama Allah büyük kızım, abini kurtardım aldım inşallah seni de en kısa zamanda kurtarıp alacağım vicdansızların elinden sabırla inşallah" mesajını paylaşması dikkat çekti. 2 Nisan'da ise Erdal A.'nın tabanca resmiyle "Suskunluğu zayıflıkla karıştırmayın, kimse yüksek sesle cinayet planlamaz" mesajını yayınladığı görüldü.
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