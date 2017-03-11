Konya'da FETÖ operasyonu, 16 tutuklama var

Konya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında daha önce açığa alınan kamu çalışanlarına yönelik Konya merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında müftülük, maliye ve sağlık gibi kamu kurumlarında daha önceden açığa alınmış olan 39 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Geçtiğimiz Pazartesi sabahı Konya merkezli 10 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 24 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.