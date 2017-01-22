Konya'da fuhuş kartı dağıtan 3'ü kadın 4 kişi yakalandı

Aralarında 3 kadının da bulunduğu 4 kişi gece üzerinde "Ara beni" yazılı fuhuş amaçlı kadınların isim ve telefon numaralarının bulunduğu kartları dağıtırken yakayandı. Konya'da fuhuş amaçlı çeşitli yerlere kartvizit bırakarak yerlere atan 3'ü kadın 4 şüpheli polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Atatürk Caddesi'nde çeşitli yerlere üzerinde kadın isim ve numaralarının bulunduğu fuhuş amaçlı kartvizit bırakıldığı ihbarını aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler 3 kadın ile 1 erkeği şüpheli olarak belirledi. Bunun üzerine polis şüphelileri takibe başladı. Ekipler, şüphelilerin yerlere kartvizit attığını anda suçüstü yakaladı.Gözaltına alınan 22 yaşındaki, 27 yaşındaki., 25 yaşındakive 27 yaşındaki.'nin üst aramasında yaklaşık 100 kartvizit bulundu. Üzerlerinde '', yazılı kartvizitlere el koyan polis, bazı kartvizitlerinle elle yazılarak çoğaltıldığını saptadı.Suçlarını kabul eden şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından, 'Fuhşa teşvik, aracılık ve fuhuşun yolunu kolaylaştırmak' suçlarından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.