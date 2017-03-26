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26 Mart 2017 Pazar 10:17

Konya'da fuhuş operasyonu; Boş arsalarda fuhuş yapmışlar

Konya'da gece yol kenarlarında bekleyip para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen 10 kadın, polisin operasyonu sonucu yakalandı.

Konya'da fuhuş operasyonu; Boş arsalarda fuhuş yapmışlar
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Konya'da fuhuş operasyonu; Boş arsalarda fuhuş yapmışlar

Son yıllarda fuhuş olaylarının arttığı kent merkezinde polis ekiplerinin yoğun mücadelesi sürüyor.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay İlçesi Piri Esad Caddesi ve Meram İlçesi Furkan Dede Caddesi üzerinde, kadınların gece caddelere çıkıp, yol kenarlarında durarak sürücülerle para karşılığı otopark, boş arsalar, otel ve evlerde 50-100 lira karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı.

Yapılan fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti. Polis, her iki cadde üzerine çıkan 10 kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bu anlar kameralar tarafından kaydedilirken, bazı hayat kadınları basın mensuplarına tepki gösterdi.

Uyuşturucu madde bağımlısı oldukları nedeniyle fuhuş yaptıklarını belirten 10 kadın polisteki işlemlerinin ardından Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

 
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