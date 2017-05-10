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10 Mayıs 2017 Çarşamba 06:55

Konya'da fuhuş operasyonu; Erkeklerin tipine göre para istemişler

Konya'da gece yol kenarlarında fuhuş yapan kadınlara yönelik operasyonda 10 hayat kadını yakalandı. Kadınların erkeklerin tipine göre fiyat belirlediği ortaya çıktı

Konya'da fuhuş operasyonu; Erkeklerin tipine göre para istemişler
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Konya'da fuhuş operasyonu; Erkeklerin tipine göre fiyat belirlemişler


Konya'da gece yol kenarlarında bekleyip, para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen 10 kadın, polisin operasyonu sonucu yakalandı. Hayat kadınlarının erkeklerin tipine göre fiyat belirledikleri öğrenildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay İlçesi Piri Esad Caddesi ve Meram İlçesi Furkan Dede Caddesi üzerinde, hayat kadınlarının gece yol kenarlarında durarak erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı.

Yapılan fiziki takibin ardından polis, operasyon için harekete geçti. Polis, her iki cadde üzerine çıkan 10 kadını yakalayarak gözaltına aldı. 50 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla cinsel ilişkiye girdiklerini anlatan kadınların erkeklerin tipine göre fiyat belirlediklerini söylediği öğrenildi.

Uyuşturucu madde bağımlısı oldukları nedeniyle fuhuş yaptıklarını öne süren hayat kadınlarından bazılarının evli ve çocuk sahibi oldukları belirtildi. Kadınlar, polisteki işlemlerinin ardından Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilmesinin ardından serbest bırakıldı.
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