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30 Aralık 2016 Cuma 15:11

Konya'da fuhuş yaparken yakalanan kadından şok tepki

Fuhuş yaparken Konya polisi tarafından yakalanan kadınlardan biri, polise tepki gösterdi. Hayat kadınının 'Beni yakalamaktan bıkmadın mı? Seni akrabalarımdan daha çok görüyorum" sözleri polis ekiplerini şaşkına çevirdi.

Konya'da fuhuş yaparken yakalanan kadından şok tepki
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Konya'da fuhuş yaparken yakalanan kadından şok tepki

Konya polisinin fuhuş yapanken yakaladığı hayat kadını, polise gösterdiği tepki duyanları şaşkına çevirdi. Son operasyon sırasında gözaltına alınan 9 hayat kadınından biri polise "Beni yakalamaktan bıkmadın mı? Neredeyse akrabalarımdan daha çok seni görür oldum" dedi.

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre Konya'da bir gurup kadının cadde kenarında otostop yaparak para karşılığı erkeklerle ilişkiye girdiği ihbarı üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ahlak büro amirliği ekipleri 9 kadını gözaltına aldı.

Yakalanan kadınlardan biri polise "Sen beni yakalamaktan bıkmadın mı ya? Neredeyse akrabalardan çok artık seninle görüşüyoruz" dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 kadın emniyete götürüldü. Kabahatler Kanunu'nun 37'nci maddesi gereğince haklarında işlem yapılan kadınlar serbest bırakıldı.
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Konyada Fuhuş
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