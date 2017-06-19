Konya'da iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkana silahlı kavga da 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga, 1 ölü 5 yaralı var

Araç takip meselesi yüzünden başlayan tartışma silahlı çaktışmaya döndü. Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 01 EIF 89 plakalı otomobilden inen 30 yaşındaki Ali Sönmez ve beraberindeki arkadaşı Faruk Sarı, peşlerinden gelen otomobildeki Niyazi Hoşnut ve 3 arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Sönmez, tabancasıyla gurubun üzerine ateş açtı. Bunun üzerine Niyazi Hoşnut'ta tabancasıyla Ali Sönmez'e ve Faruk Sarı'ya ateş etti. Ağır yaralanan Ali Sönmez, olay yerinde hayatını kaybederken, vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan Niyazi Hoşnut, Yaşar Nayernazlı, Cemal Renklioğlu ve Bayram Hoşnut, kendi otomobilleriyle gittikleri özel hastanelerde polis tarafından gözaltına alındı. Ali Sönmez'in cesedi otopsi için Konya Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kondu. Olay yerinde 2 adet de tabanca ele geçirilirken, polis soruşturmayı sürdürüyor.