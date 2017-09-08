Konya'da Suriyeli'lere tüfekle saldırı

Yağma suçundan tutuklanan arkadaşlarının hapse konulmasına neden olarak gördükleri Suriyeli mültecilere tüfekle saldıran iki kişi yakalandı. Saldırıda 4 kişi yaralandı.

Konya'da, motosiklet üzerinde bulunan iki kişinin av tüfeğiyle rastgele ateş açması sonucu 2'si Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.

Merkez Karatay ilçesi Kerimdede Mahallesi'ne üç tekerlekli motosikletle gelen iki kişi, Avcılar Sokak'ta bulunanların üzerine rastgele av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ömer (37) ve Nevzat Özgökmen (44) ile Suriye uyruklu Hamis El Süleyman (30) ve eşi Nehide Süleyman (35) yaralandı. Ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nehide Süleyman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptıkları sırada saldırıyı gerçekleştiren kişilerin olay yerinden üç tekerlekli motosiklet ile kaçtığını belirledi. Ekipler, olay yerinin yakınlarında araştırmalarını sürdürdükleri sırada kendilerini görüp kaçan şüphelilerin peşine düştü. Kovalamaca sırasında bir evin duvarına çarparak duran motosikletteki Abdülkadir S. (25) ve Mehmet S. (28) gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirilen şüpheliler, kendilerini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti. Şüphelilerin, yağma suçundan tutuklanan iki arkadaşlarının tutuklanma sebebi olarak Suriyelileri gördükleri için olayı gerçekleştirdikleri iddia edildi.