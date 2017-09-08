Konya'da Suriyeli'lere tüfekle saldırı
Yağma suçundan tutuklanan arkadaşlarının hapse konulmasına neden olarak gördükleri Suriyeli mültecilere tüfekle saldıran iki kişi yakalandı. Saldırıda 4 kişi yaralandı.
Konya'da, motosiklet üzerinde bulunan iki kişinin av tüfeğiyle rastgele ateş açması sonucu 2'si Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.
GÖZALTINA ALINDILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptıkları sırada saldırıyı gerçekleştiren kişilerin olay yerinden üç tekerlekli motosiklet ile kaçtığını belirledi. Ekipler, olay yerinin yakınlarında araştırmalarını sürdürdükleri sırada kendilerini görüp kaçan şüphelilerin peşine düştü. Kovalamaca sırasında bir evin duvarına çarparak duran motosikletteki Abdülkadir S. (25) ve Mehmet S. (28) gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirilen şüpheliler, kendilerini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti. Şüphelilerin, yağma suçundan tutuklanan iki arkadaşlarının tutuklanma sebebi olarak Suriyelileri gördükleri için olayı gerçekleştirdikleri iddia edildi.