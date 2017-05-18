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18 Mayıs 2017 Perşembe 02:34

Konya'da tombalacı kızlar operasyonla yakalandı

Konya'da tombala oynatılan bir işyerine yapılan baskında, polisin girişini engellemek için demir parmaklıklarla örülen giriş güçlükle aşıldı. Operasyon sırasında tombala çekiminde görev alan kızlar da yakalandı.

Konya'da tombalacı kızlar operasyonla yakalandı
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Konya Haberleri, Konya'da tombalacı kızlar operasyonla yakalandı

Bir işerini küçük çaplı kumarhaneye çeviren uyanıklar, tombala çekilişini de genç kızlara yaptırdığı belirlendi. Polis baskınlarını engellemek için iş yeri girişine çelik parmaklıklarla bariler yapıldığı gözlendi.


Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi Nalçacı Caddesi'ndeki bir işmerkezinin 2'nci katında bulunan tabelasız bir işyerinde tombala oynatıldığı ihbarını aldı.

Yapılan fiziki takibin ardından polis, gece saatlerinde işyerine baskın düzenledi. Polisin baskınların önlemek için işyerinin giriş kısmına yapılan demir kapı çilingir tarafından açılarak içeri girildi. Baskında 3'ü kadın, 10 kişi gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda ise 1 tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı, pinpon topu ele geçirildi. Şüphelilerin ayrıca baskın sırasında tombala makinesinin motor kısmını camdan yola attıkları belirtildi.

Şüphelilere 'Kabahatler Kanunu'na' göre toplam 2 bin 190 lira para cezası kesildi. İşyeri sahibi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı' gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.
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