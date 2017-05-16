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16 Mayıs 2017 Salı 01:17

Konya'da uyuşturucu operasyonu; 7 tutuklama

Türkiye genelinde önceki gün düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında Konya'da gözaltına alınan sanıklardan 7'si hakkında tutuklama kararı verildi.

Konya'da uyuşturucu operasyonu; 7 tutuklama
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Konya'da uyuşturucu operasyonu; 7 tutuklama

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 79 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Konya'da gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 79 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Konya'da da Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 8 Mayıs günü merkez Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi'ndeki önceden belirlenen 27 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 400 gram esrar, 5 gram eroin, 1 tabanca, 43  av tüfeği fişeği ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 
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