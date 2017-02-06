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06 Şubat 2017 Pazartesi 08:33

Konya'da zincirleme kaza: Sis ve buzlanma 40 araç birbirine girdi

Konya kent merkezinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazsında yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Konya'da zincirleme kaza: Sis ve buzlanma 40 araç birbirine girdi
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Konya'da zincirleme kaza: Sis ve buzlanma 40 araç birbirine girdi

İç Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava ve sisin neden olduğu kazalar can yakıyor. Konya kent merkezinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazsında yaralananlar hastaneye kaldırıldı..



Konya kent merkezinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazsında yaralananlar hastaneye kaldırılıyor.

Alınan bilgiye göre, Konya-Ankara karayolu ASTİM Sanayi sitesi yakınlarında, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

Kaza nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.
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