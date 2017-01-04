Konya kayıp 16 kız çocuğunu arıyor: Tam 1 yıl sonra yeniden

Fuhuş çetesinin elinden geçtiğimiz yıl 28 Aralık'ta kaçırılan F.D. adlı kız çocuğu aynı tarihte yeniden ortadan kayboldu, aile perişan, polis geçtiğimiz yıl, fuhuş çetesinin 15 yaşındaki kız çocuğunu bir otelde pazarlamaya kalktığını belirlemişti.

AİLE PERİŞAN; KURTARIN YAVRUMU

FUHUŞ ÇETESİ Mİ KAÇIRDI

Konya'da yaşayan 16 yaşındaki F.D., 28 Aralık 2015’te ortadan kayboldu. Fuhuş çetesinin eline düştüğü belirlenen genç kız için polis operasyon hazırlığı yaparken, zanlılar kaçırdıkları kızı bir otele bırakıp sırra kadem bastı.Hayata yeni bir başlangıç yapıp açık liseye kaydolan F.D., bir kuaförde çalışmaya başladı. Her şey normale dönerken, genç kız kaçırıldığı tarihin yıldönümü olan 28 Aralık 2016’da tekrar ortadan kayboldu.Kızını yine fuhuş çetesince kaçırılmış olabileceğinden endişe eden anne Fatma D., polise başvurdu. Bir yandan da sokak sokak gezip kızının fotoğrafını vatandaşlara göstererek bir iz arayan Fatma D., olayı şöyle anlattı:“Kaybolduğu gün kızımın çalıştığı kuaföre gittim. ‘Eve birlikte dönelim’ dedim. ‘Arkadaşlarımla geleceğim. 1 saate kadar ben de gelirim’ dedi. Bir saat sonra aradığımda yolda olduğunu söyledi. Sesi titriyordu, şüphelendim. 2 dakikada bir aradım, konuştum. Son aradığımda telefonu kapandı ve bir daha açılmadı. Hemen polisi aradım. O günden bu yana polisin de bizim de aramadığımız yer kalmadı. Kızımın yine kadın tacirlerinin eline düşmesinden korkuyorum. Hayatını karartacaklar. Kurtarın yavrumu.”Öte yandan polisin genç kızın daha önce bulunduğu otele ve bazı yerlere baskınlar düzenlediği ancak F.D.’nin izine rastlamadığı öğrenildi. Polisin genç kızı daha önce kaçırdığı belirtilen zanlılara yönelik çalışmasını da sürdürdüğü belirtildi.