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25 Mayıs 2017 Perşembe 23:44

Konya Seydişehir yolunda feci kaza, 2 ölü 3 yaralı var

Konya'da, günübirlik tatilden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, şarampole uçtu. Kazada, baba ve oğlu öldü, 3 kişi de yaralandı.

Konya Seydişehir yolunda feci kaza, 2 ölü 3 yaralı var
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Konya Seydişehir yolunda feci kaza, 2 ölü 3 yaralı var

Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 45'inci kilometresindeki İnlice mevkiinde meydana geldi. 38 yaşındaki İlyas Çetinkaya yönetimindeki 42 FGF 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole uçtu.


Kazada, sürücü Çetinkaya olay yerinde yaşamını yitirdi, çocukları 12 yaşındaki Muhammet İbrahim ve 6 yaşındaki Yunus Emre Çetinkaya ile Cüneyt Dündar ve Ömer Dolapçı yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Muhammet İbrahim Çetinkaya da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Yunus Emre Çetinkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Araçtakilerin günübirlik tatil için gittikleri Alanya'dan döndükleri belirtildi.
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