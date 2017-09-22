Konya'ya ikinci şehit ateşi; Akşehir şehidini bekliyor

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Esendere bölgesinde, dün askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu, 42 yaşındaki Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal şehit düştü. Acı haber memleketi Konya'nın Akşehir İlçesi'ndeki yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Konya, dün de Hakkari'nin Buzullar Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz'in acı haberini almıştı.

Hakkari 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı Lojistik Destek Komutanlığı'nda görevli Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal, zırhlı askeri aracı kullandığı sırada Yüksekova- Esendere Bölgesi'nde terör örgütü PKK'nın daha önce yola döşediği el yapımı patlayıcı, dün infilak ettirildi. Ağır yaralanan ve Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Halim Ünal, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Konya'nın Tuzlukçu Nüfusuna kayıtla şehit Uzman Çavuş Halim Ünal'ın, Akşehir'de oturan annesi Sebahat Ünal'a acı haber, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit düştüğü haberini aldıktan sonra fenalaşan anne Sebahat Ünal, hazır bekletilen ambulansta tedavi edildi. Şehit Ünal'ın babası Osman Ünal daha önce vefat ettiği belirtildi.

2 çocuk babası şehit Ünal'ın, Ankara'da oturan eşi Esin Ünal'a da acı haberin verildiği öğrenildi. Şehit Ünal'ın cenazesinin ailesinin istediği doğrultusunda bugün Akşehir ya da Tuzlukçu da defnedilmesi bekleniyor.



ŞEHİT ANNESİ: 'YAVRUMA 2 SENEDİR HASRETİM'

Yüksekova Esendere'de PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 42 yaşındaki Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal'ın annesi Sebahat Ünal'a, acı haber güçlükle verildi. Eşivefat ettiği için yalnız yaşayan Sebahat Ünal, oğlunun şehit haberinin kendisine nasıl verilmeye çalıştığını yaşlı gözlerle şöyle anlattı:

''Görevliler gelmiş komşuyu kaldırmışlar. Komşu geldi, gece saat 03.30 sıralarında 'Benim gelin çok hasta yanında gider misin hastaneye' dedi. Ben de 'Gideyim' dedim arkadaş olarak. Kalkıp giyindim dışarı çıktım kapının önü asker dolu. 'Allah'ım bu askerin ne işi var burada?' dedim. Sonra bana, 'Teyze senin oğlun kaza yapmış' dediler. 'Kazaya bu kadar asker gelmez' dedim. Sonra hastaneye götürdüler beni. Orada söylediler bana, iğne vurdular.''



Oğluna 2 yıldır hasret kaldığını belirten Sebahat Ünal, ''Yavruma 2 senedir hasrettim. Ne sesini duydum, ne yüzünü gördüm. Bomba koymuşlar gideceği yola. Oğlum da askeriyenin aracını sürüyormuş. Üstünden geçince patlamış. Ankara'dan ev aldı, oraya yerleşmişti, 2 çocuğu vardı. Bağrıma kor ateşler koyup gitti yavrum" dedi.

Şehidin evi ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılırken Akşehir Belediyesi tarafından da taziye çadırı kuruldu. Her ihtimale karşı112 Acil Servis ekipleri baba ocağında hazır bekletilirken şehidin annesini ise komşuları teselli etti.

Şehit Ünal'ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Konya'nın Tuzlukçu İlçesi'nde düzenlenecek askeri ve dini törenle defnedilecek.