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Köprüde feci kaza, İstanbul trafiği kilitlendi

İstanbul Asya - Avrupa ulaşımını bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kaza yüzünden her iki kesimde trafik durma noktasına geldi.

Köprüde feci kaza, İstanbul trafiği kilitlendi

İstanbul Asya - Avrupa ulaşımını bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen kaza yüzünden her iki kesimde trafik durma noktasına geldi.

19 Mayıs 2019 Pazar 23:30
Köprüde feci kaza, İstanbul trafiği kilitlendi

Köprüde feci kaza, İstanbul trafiği kilitlendi



İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde meydana gelen feci kaza, trafiğin durmasına neden oldu. Biri ağır iki kişi yaralandığı kaza sırasında bariyere sıkışan yaralı kadını olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

KÖPRÜDE ANİDEN DURUNCA ARKADAN ÇARPTI

Kaza saat 21.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 SC 473 plakalı otomobil köprü üzerinde bilinmeyen bir nedenle durdu. Bu sırada 34 TCY 30 plakalı taksi duran aracı fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan kadın, taksi ile bariyerler arasında sıkıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis aracı sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri bariyerlerle taksi arasında sıkışan kadını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtardı.

KAZA NEDENİYLE KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kazada, otomobilde bulunan biri kadın iki kişi yaralandı. İsimleri öğrenilemeyen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken otomobilin sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Taksi sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Anadolu Yakası istikametinde köprüyü trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, köprü yarım saatlik çalışmanın ardından tekrar trafiğe açıldı.
 

15 Temmuz Köprüsü'nde trafik durma noktasında
15 Temmuz Köprüsü'nde trafik durma noktasında
KÖPRÜDE KAZA, TRAFİK ALTÜST OLDU
KÖPRÜDE KAZA, TRAFİK ALTÜST OLDU
Anahtar Kelimeler:
KöprüKazaTrafik KazasıBariyer15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu
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