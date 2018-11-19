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Korkunç iddia; Pedikür sonrası müşterilerinin derisini yemiş

İstanbul Kadıköy'de güzellik merkezi sahibinin, müşterilerinin pedikür sonrası müşterilerinden kalan ölü derilerini yediği iddiası ortalığı karıştırdı..

Korkunç iddia; Pedikür sonrası müşterilerinin derisini yemiş

İstanbul Kadıköy'de güzellik merkezi sahibinin, müşterilerinin pedikür sonrası müşterilerinden kalan ölü derilerini yediği iddiası ortalığı karıştırdı..

19 Kasım 2018 Pazartesi 23:47
Korkunç iddia; Pedikür sonrası müşterilerinin derisini yemiş

Korkunç iddia; Pedikür sonrası müşterilerinin derisini yemiş

Kadıköy’de bir güzellik merkezi sahibi, pedikür işlemi sonrasında kalan ölü derilerini alıp yediğini iddia ettiği kişi hakkında şikayetçi oldu. Genç kadın, T.Y. isimli zanlının kendisine iş başvurusunda bulunduğunu da kendisine pedikür yaptığını belirterek, "Pedikürden sonra çıkan ölü deriyi istedi. Balıklarına verdiğini söyledi. Yani adam benim DNA'larımı yemiş” dedi.


Kadıköy’de güzellik merkezi sahibi Ş.T., T.Y. isimli bir adamın pedikür işlemleri sonrasında kalan ölü derilerini balıklarına vereceğini söyleyip aldığını ancak kendisinin yediğini iddia etti. Sürekli olarak ponza kalıntılarını isteyip kendisini rahatsız ettiğini belirterek T.Y. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde iş yerine personel alımı için ilan verdiğini, T.Y.’nin iş başvurusunda bulunduğunu söyledi.

“BALIKLARINA VERECEĞİNİ SÖYLEYİP KENDİSİ YİYORMUŞ"

Dilekçede, “T.Y. isimi şahıs, iş yerime gelen bayan müşterilerimin pedikür işlemlerinin ardından kalan ponza kalıntısı yani ölü derileri ücret karşılığında ısrarla benden istedi. Hatta bana da pedikür işlemi yaptı, o ponza kalıntılarını ‘pirana’ diye tabir edilen balıklarına vereceğini söyleyip benden aldı. Bunları kendisi yiyormuş” ifadelerini kullandı.

“SÜREKLİ ÖLÜ DERİ İSTİYOR, PERSONELLERİMİ DE RAHATSIZ EDİYOR”

Söz konusu ölü derileri sürekli olarak kendisinden istediğini söyleyen Ş.T., “Mesaj göndererek, telefonla arayarak beni ve iş yeri personellerimi rahatsız etmiştir” dedi. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından T.Y. hakkında, “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan soruşturma başlatıldı.

“ISRARLA İSTEYİNCE SORDUM, ÖLÜ DERİLERİ YEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Öte yandan konuya ilişkin konuşan genç kadın, “Bana ilk geldiğinde çalışma talebinde bulundu, benimle birlikte çalışmak istediğini söyledi. Bana pedikür işlemi yapmak istediğini söyledi, yaptı. Pedikürden sonra çıkan ölü deriyi istedi, yani DNA'mı istedi. Ben bunu ne yapacağını sorduğumda, piranalarına vereceğini söyledi. O sırada mantığa buydu. Gittikten sonra sürekli olarak sosyal medya hesaplarımdan ve telefonumdan taciz ettiğinden dolayı ısrarla üstüne gittiğimde ölü derileri yediğini söyledi. Yani adam benim DNA'larımı yemiş. Ben de gidip suç duyurusunda bulundum” dedi.

"PARA KARŞILIĞINDA ALMAYI TEKLİF ETTİ"

Böyle bir olayla ilk defa karşılaştığını söyleyen Ş.T., “Manikür, pedikür işlemlerinden arta kalan ölü derinin ne işe yaracağı konusunda hiçbir fikrim yoktu kendisini tanıyana kadar. Alıp yediğini söyledi bana. Normal bir şey olmadığını düşünüyorum. Para karşılığında almayı teklif etti, kabul etmedim. Telefonumdan ve sosyal medya hesaplarımdan taciz ediyordu sürekli. Son olarak iş yerimi aradığı için şikayette bulundum. En azından bir tedbir kararı konulmasını istiyorum. Bunu artık sürekli hale getirmemesi açısından” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Pedikürölü DerileriKadıköy’de Güzellik Merkezi
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