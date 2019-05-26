Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
86072
ALTIN
251.269
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7218
EURO
6.8075

Korna çalarak yol istedi diye adam öldürdü

Trafikte kendisinden korna çalarak yol istediği gerekçesiyle silahını çeken iş adamı Sertaç D. adlı kişi dehşet saçtı. Yol isteyen Kadir Okur olay yerinde can verdi.

Korna çalarak yol istedi diye adam öldürdü

Trafikte kendisinden korna çalarak yol istediği gerekçesiyle silahını çeken iş adamı Sertaç D. adlı kişi dehşet saçtı. Yol isteyen Kadir Okur olay yerinde can verdi.

26 Mayıs 2019 Pazar 21:04
Korna çalarak yol istedi diye adam öldürdü

Korna çalarak yol istedi diye adam öldürdü

İftara saatler kala, trafikte öfkelenen sürücü silahına sarıldı, kan döktü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş insanı Sertaç D., caddede korna basarak kendisinden yol isteyen Kadir Okur'u (22) tabancasıyla vurarak öldürdü.

Akıllara durgunluk veren olay, akşam saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi'nde meydana geldi. Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi iş insanı Sertaç D., yönetimindeki 41 SD 149 plakalı otomobille cadde üzerinde ilerlerken, arkasındaki Kadir Okur yönetimindeki 41 H 6444 plakalı hafif ticari araç ile korna basarak yol istedi. Sertaç D. yol vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikili araçlardan inerek kavga etmeye başladı. Bu sırada Sertaç D. iddiaya göre, yanındaki tabancasını çıkartarak Kadir Okur'a ateş etti.

Edinilen bilgilere göre saldırıya uğrayan Kadir Okur, kurşunların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Okur, özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadir Okur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sertaç D. ise olay yerinde gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
KornaGebzeKocaeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sapık adamdan pişkin savunma 
Sapık adamdan pişkin savunma 
Ölü taklidi yapan defineciyi polis uyandırdı
Ölü taklidi yapan defineciyi polis uyandırdı
Lahmacun sırasında kavga çıktı, 5 kişi hastanelik oldu
Lahmacun sırasında kavga çıktı, 5 kişi hastanelik oldu
PKK'nın Karadeniz yapılanması çökertildi
PKK'nın Karadeniz yapılanması çökertildi
İntihar girişimini canlı yayınlayanlara polis sert çıktı ama...
İntihar girişimini canlı yayınlayanlara polis sert çıktı ama...
Sahte vize operasyonu | 84 kişi sorgulanıyor
Sahte vize operasyonu | 84 kişi sorgulanıyor
Dersten kaçan liseliler, ölüme atladı
Dersten kaçan liseliler, ölüme atladı
Eski eşini gasp eden adama 15 yıl hapis
Eski eşini gasp eden adama 15 yıl hapis

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort