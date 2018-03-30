Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor
'En büyük hayalim iyi bir teknik adam olmak'
'En büyük hayalim iyi bir...
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa odaklandı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa...

Korucuları şehit eden 5 terörist öldürüldü

Siirt'in Eruh İlçesi'nde 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede yapılan operasyonda 5 terörist ölü olarak ele geçirildi

Korucuları şehit eden 5 terörist öldürüldü

Siirt'in Eruh İlçesi'nde 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgede yapılan operasyonda 5 terörist ölü olarak ele geçirildi

30 Mart 2018 Cuma 22:15
Korucuları şehit eden 5 terörist öldürüldü

Korucuları şehit eden 5 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'lıların saldırısında dün şehit edilen 6 korucunun naaşları toprağa verilirken, saldırıyı düzenleyen teröristler operasyonla öldürüldü.


Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "30 Mart 2018 günü Siirt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Ormanardı köyü kırsalında operasyonel faaliyet icra etmekte olan Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli bir JÖH ve iki güvenlik korucusu timinin bulunduğu bölgeye yapılan saldırı sonrasında icra edilen operasyonda 5 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, bir adet AK-47 Kaleşnikof Tüfek, bir adet M-16 Piyade Tüfeği, bir Bixi Makinalı Tüfek ele geçirilmiştir" denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne'de fuhuş operasyonu, 22 gözaltı var 
Edirne'de fuhuş operasyonu, 22 gözaltı var 
Üniversiteli Burçak Helvacı'nın şoke eden ölümü
Üniversiteli Burçak Helvacı'nın şoke eden ölümü
Taksim'de kaçırdığı kadına tecavüz eden maganda yakalandı
Taksim'de kaçırdığı kadına tecavüz eden maganda yakalandı
Siirt'te hain saldırı;5 şehidimiz var
Siirt'te hain saldırı;5 şehidimiz var
Iğdır'da trafik kazası, 15 göçmen can verdi
Iğdır'da trafik kazası, 15 göçmen can verdi
Kayseri'de 6  kişiyi öldüren trafik magandası kayıp
Kayseri'de 6  kişiyi öldüren trafik magandası kayıp
Bayburt'ta trafik kazası; 5 vatandaş can verdi
Bayburt'ta trafik kazası; 5 vatandaş can verdi
Kobra yılanı zehiri: İki tüp zehir 10 milyon lira 
Kobra yılanı zehiri: İki tüp zehir 10 milyon lira 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim