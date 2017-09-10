Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.783
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5023
EURO
4.1028
Abdullah Avcı, Aykut Hoca'ya neden teşekkür etti?
Abdullah Avcı, Aykut Hoca'ya neden...
Real Madrid yine evinde puan kaybetti
Real Madrid yine evinde puan...
Kayserispor üç puanı iki golle aldı
Kayserispor üç puanı iki golle...
Premier Lig'de favoriler kazandı
Premier Lig'de favoriler kazandı
Beşiktaş, Karabük deplasmanından üç puanla döndü
Beşiktaş, Karabük deplasmanından üç puanla...

Köyüne fabrika kuran iş adamını PKK katletti

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda bir iş adamı hayatını kaybetti. İşadamı Salih Arslan'ın doğup büyüdüğü köy olan Kemerli'de yaşadığı ve buraya bir süt ürünleri fabrikası kurduğu öğrenildi.

Köyüne fabrika kuran iş adamını PKK katletti

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda bir iş adamı hayatını kaybetti. İşadamı Salih Arslan'ın doğup büyüdüğü köy olan Kemerli'de yaşadığı ve buraya bir süt ürünleri fabrikası kurduğu öğrenildi.

10 Eylül 2017 Pazar 01:32
Köyüne fabrika kuran iş adamını PKK katletti


Köyüne fabrika kuran iş adamını PKK katletti

Terör örgütü PKK, köyüne süt ürünleri fabrikası kuran Salih Arslan'ı hedef aldı. Evine roketli saldırı düzenlenerek katledilen Salih Arslan'ın daha önce de oğlu kaçırılmıştı.

Siirt'te iş adamı Mehmet Salih Arslan, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Kemerli köyünde yaşayan ve köyde süt ve süt ürünleri üzerine fabrika kuran 62 yaşındaki Arslan, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı.

Evinin önündeki saldırıda ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Terör örgütü mensuplarınca tehdit edildiği belirtilen Arslan'ın bir oğlunun da daha önce kaçırıldığı öğrenildi.

Siirt Valisi Atik, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın yakınlarını ziyaret ett. 

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Mehmet Salih Arslan'ın yakınlarını ziyaret etti. Siirt Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Atik, Eruh ilçesine bağlı Kemerli köyünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın yakınlarıyla görüştü.

Atik, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın öğrenilmesine müteakip olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Arslan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini söyledi. Bazı basın yayın organlarında yayınlandığı gibi olayın "köy basma" şeklinde olmadığını ifade eden Atik, güvenlik güçlerince araştırılan olayla ilgili detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
PKKSiirtSalih Arslan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzbaşının katili terörist havadan öldürüldü
Yüzbaşının katili terörist havadan öldürüldü
Liseli Feyza yatağında ölü bulundu
Liseli Feyza yatağında ölü bulundu
Konya'da Suriyeli'lere tüfekle saldırı
Konya'da Suriyeli'lere tüfekle saldırı
Murat Başoğlu'na kötü haber; Mallarına tedbir istendi
Murat Başoğlu'na kötü haber; Mallarına tedbir istendi
Genç kadın hastane bahçesinde ölü bulundu
Genç kadın hastane bahçesinde ölü bulundu
Yangın söndürmeye gelen itfaiye erlerine saldırı
Yangın söndürmeye gelen itfaiye erlerine saldırı
Karşıyaka'da gece kulübüne silahlı baskın: Çocuğa küfür öfkesi
Karşıyaka'da gece kulübüne silahlı baskın: Çocuğa küfür öfkesi
Arnavutköy'de boya fabrikasında yangın, iki yaralı var
Arnavutköy'de boya fabrikasında yangın, iki yaralı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim