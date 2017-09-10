

Köyüne fabrika kuran iş adamını PKK katletti

Terör örgütü PKK, köyüne süt ürünleri fabrikası kuran Salih Arslan'ı hedef aldı. Evine roketli saldırı düzenlenerek katledilen Salih Arslan'ın daha önce de oğlu kaçırılmıştı.

Siirt'te iş adamı Mehmet Salih Arslan, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Kemerli köyünde yaşayan ve köyde süt ve süt ürünleri üzerine fabrika kuran 62 yaşındaki Arslan, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı.

Evinin önündeki saldırıda ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Terör örgütü mensuplarınca tehdit edildiği belirtilen Arslan'ın bir oğlunun da daha önce kaçırıldığı öğrenildi.

Siirt Valisi Atik, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın yakınlarını ziyaret ett.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Mehmet Salih Arslan'ın yakınlarını ziyaret etti. Siirt Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Atik, Eruh ilçesine bağlı Kemerli köyünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın yakınlarıyla görüştü.

Atik, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın öğrenilmesine müteakip olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Arslan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini söyledi. Bazı basın yayın organlarında yayınlandığı gibi olayın "köy basma" şeklinde olmadığını ifade eden Atik, güvenlik güçlerince araştırılan olayla ilgili detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağını kaydetti.