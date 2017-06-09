Kozluk'ta PKK saldırısı; Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın can verdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde, belediye başkanının yeğeni avukat Muhammet Işık'ın içinde bulunduğu otomobile PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, olay yerinden geçen başka bir araçtaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın yaşamını yitirdi, bir öğretmen de hafif yaralandı.







Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli 22 yaşındaki kadın müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Belediye Başkanı'nın aracına düzenlenen saldırı sırasında can verdi.



PKK'lı teröristlerin Kozluk belediye başkanına düzenlediği saldırıda 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın can verdi. Okulda karne dağıtım telaşı içinde yola çıkan Şenay Aybüke Yalçın, PKK'lı katillerin düzenlediği saldırı sırasında seken kurşunların hedefi olduğu bildiriliyor.



Kozluk ilçe merkezinde Ak Partili Belediye Başkanı Veysi Işık'ın yeğeni avukat Muhammet Işık'ın bulunduğu otomobile başka bir araçtan uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda, Işık yara almazken, oradan geçmekte olan ve içerisinde 5 öğretmen bulunan başka bir araca kurşunlar isabet etti.



Saldırıda 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın yaşamını yitirirken, 1 öğretmen ise hafif yaralandı.



Saldırıdan sonra saldırganın bulunduğu aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu olaydan bir süre sonra ilçenin Bekirhan beldesindeki jandarma karakoluna bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3'ü asker 4 kişi yaralandı.



İKİ SALDIRIYI AYNI TERÖRİSTLER YAPTI, 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Batman Valiliği, Kozluk ilçe merkezinde bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı aynı teröristlerin yaptığını duyurdu. Valilik, teröristlerden birinin öldürüldüğünü de açıkladı.



Batman Valiliği, Kozluk ilçe merkezi ve Bekirhan beldesinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kozluk ilçemiz sınırları içerisinde 2 bölücü terör örgütü mensubu tarafından gasp edilen araç Kozluk Belediye Başkanın içinde olmadığı yakınının kullandığı özel aracına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırıda bir başka araçta olan 1 öğretmenimiz hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ise hafif yaralanarak tedavi altına alınmıştır. Olay yerinden kaçan aynı araç Kozluk ilçesi Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçleri tarafından durdurulmaya çalışılmış, araç dur ihtarına uymayarak kendini patlatmış ve olay yerinde bulunan 2 askerimiz ve 1 vatandaşımız yaralanarak tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren 1 terörist ölmüştür. Olayla ilgili olarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.







