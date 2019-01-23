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Küçük kızı kaçırmaya çalışan adam yakalandı

Samsun'da henüz 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya kalkan şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıktı. Zanlı M.K. tedavi altına alındı.

Küçük kızı kaçırmaya çalışan adam yakalandı

Samsun'da henüz 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya kalkan şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıktı. Zanlı M.K. tedavi altına alındı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 19:54
Küçük kızı kaçırmaya çalışan adam yakalandı

Küçük kızı kaçırmaya çalışan adam yakalandı


Samsun'un İlkadım ilçesinde, 11 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğu, M.K. tarafından kaçırılmak istendi. Küçük kızın direnmesi üzerine olay yerinden kaçan M.K., E.Ş.'nin babasının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı

Olay, dün öğle saatlerinde, İlkadım ilçesine bağlı Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Evine doğru giden E.Ş. adlı kız çocuğu, kimliği belirsiz kişi tarafından kolundan çekilerek, götürülmek istendi.


Küçük kızın direnmesi üzerine şüpheli, olay yerinden kaçtı. Eve giden E.Ş., olayı babası M.Ş.'ye anlattı. Bunun üzerine M.Ş., Gazi Polis Merkezi'ne başvurarak, olayı anlattı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından E.Ş.'yi kaçırmak isteyenin M.K. olduğunu belirledi. Ekipler, M.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. 

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sırasında davranış bozukluğu göstermesi üzerine polis, savcılığa bilgi verdi. Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi götürülen şüphelinin akıl sağlığının yerinde olmadığı belirlendi. M.K'nin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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