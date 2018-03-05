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Küçük yazıcıyla evinde sahte para basmış

Son günlerde küçük esnafta yoğun olarak görülen sahte paraların kaynağı, evinde renkli yazıcıyla seri üretim yapan kalpazan çıktı.

Küçük yazıcıyla evinde sahte para basmış

Son günlerde küçük esnafta yoğun olarak görülen sahte paraların kaynağı, evinde renkli yazıcıyla seri üretim yapan kalpazan çıktı.

05 Mart 2018 Pazartesi 01:22
Küçük yazıcıyla evinde sahte para basmış

Küçük yazıcıyla evinde sahte para basmış

Teknoloji marketinden satın aldığı küçük bir renkli yazıcıyla evinde sahte para basan kalpazan polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalandı...

Muğla'nın Datça ilçesinde, renkli yazıcıyla evinde bastığı sahte paralarla pazarda alışveriş yapan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Datça ilçe merkezinde kurulan semt pazarlarında son 1 hafta içerisinde 20 TL'lik sahte banknotlarla alıveriş yapıldığı yönünde gelen şikayetleri değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazaryerinde bulunan iş yeri kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelinin eşkalini belirleyen polis ekipleri, esnaf ve pazarcıları uyardı.

Araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, dün kurulan Cumartesi pazarında şüpheliyi yaya olarak dolaşırken tespit etti.

Şüpheli S.K'yı evine kadar takip eden polis ekipleri, gözaltına aldıkları şüphelinin evinde yaptığı aramada sahte para basımında kullanılan 1 adet renkli yazıcı, 126 adet piyasaya sürülmeye hazır 20 TL'lik sahte banknot, 355 adet sahte para basımında kullanılan kağıt ele geçirdi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

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