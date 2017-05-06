Küçükçekmece'de DHKP-C operasyonunda çatışma, 1 ölü var

OPERASYON SIRASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA, 1 ÖLÜ VAR

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Küçükçekmece'de, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda polisle çatışmaya girdiği iddia edilen 18 yaşındaki Sıla Abalay, öldürüldü. Abalay'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri geçen yıl aralık ayında Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan ve iki koruma polisinin bulunduğu araca ateş açılmasına ilişkin soruşturma kapsamında aranan DHKP/C üyesi Sıla Abalay'ın yerini tespit etti.Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi Tansel Caddesi Terzi Sokak üzerindeki bir binaya İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu gece DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. İddiaya göre, operasyonda polisle çatışmaya giren Sıla Abalay, öldürüldü. Operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Çatışmanın olduğu bölgeye yaya ve araçlar alınmadı.Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhurşyet savcısının, ceset ve olay yerindeki inclemeleri saat 05.00 sıralarında tamamlandı. Abalay'ın cesedi zırhlı araçlar eşliğinde otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Öte yandan, ceset getirilmeden önce Adli Tıp Kurumu önünde güvenlik önlemi alınırken bir toplumsal müdahale aracı TOMA'nın da hazır bekletildiği görüldü.Kurum binasının önünde polis tarafından zırhlı araçlar ve toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile güvenlik önlemi alındığı görüldü.Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, çatışma sırasında Sıla Abalay'ın yanında bulunduğu belirlenen iki erkek şüpheliyi gözaltına aldı.Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.TEM Otoyolu Sultangazi mevkisinde, 7 Aralık 2016'da Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın makam aracına ateş açılmıştı. Çalışkan ile araçta bulunan iki koruma polisi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmış, olaya karıştığı belirlenen Sıla A'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.Öte yandan, İstanbul'da yasadışı Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 11'i tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günün'de provokatif eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle biri Antalya'da olmak üzere kentte bazı adreslere baskınlar yapılarak 2'si kadın 16 kişi gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen S.O., B.A.,. B.K., Y.E., F.Ç., S.A., M.T., M.T., Ö.S., O.T. ve D.H. adlı zanlılar, geceyarısına kadar süren savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.