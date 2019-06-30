Küçükçekmece'de taciz iddiası; Suriyeli iş yerlerine saldırı



İstanbul'un Küçükçekmece'de Suriyeli olduğu iddia edilen iki kişinin, küçük yaşta kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiası vatandaşların sert tepkisine neden oldu. İkitelli'de meydana gelen olayın ardından çok sayıda kişi karakol önünde toplandı. Suriyeli'lere ait iş yerlerine ise saldırı düzenlendi Bu arad Polis karakolunun önünde toplananlarabiberli gaz ve basınçlı su ile müdahale edilmesi vatandaşların sert tepkisine neden oldu.

2 AY ARADAN SONRA AYNI İĞRENÇ OLAY

Geçtimiz Nisan ayında Kanarya Mahallesi'nde yaşanan korkunç saldırının zanlıları Afgan uyruklu olmasının ardından, ilçede yabancılara karşı tedirginlik bugün zirveye çıktı. Suriyeli olduğu öne sürülen kişilerin kız çocuğunu taciz ettikleri iddiası vatandaşı sokağa döktü. Semt karakolunun önünde toplanan kalabalık zaman zaman arbede yaşanmasına neden oldu.

SURİYELİ'LERE AİT İŞ YERLERİNE SALDIRI

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı İkitelli semtinde meydana geldiği iddia edilen bir taciz olayı nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıktı.

Suriyeli bir grubun, kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen olayda vatandaşlar sokağa çıkarak Suriyelilere ait olduğu iddia edilen dükkanlara zarar verdi.



Olay yerinden çekilen videolarda semt karakolunun önünde toplanan kalabalık nedeniyle zaman zaman arbede yaşandığı görüldü.

Olayla ilgili 2 Suriyeli’nin gözaltına alındığı öne sürüldü.