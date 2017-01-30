Küçüksu'da ünlü restauranda silahlı saldırı 1 ölü 2 yaralı

Küçüksu'da restauranda silahlı saldırı 1 ölü 2 yaralı
Küçüksu Big Chefs Restaurant'da silahlı saldırı sonucu 1kişi hayatını kaybetti.İddialara göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, 12 yıl önce babasını öldüren kişiyle söz konusu restoranda karşılaşan saldırgan ateş açtı, şahsı vurdu.Hüseyin Mert Saral isimli saldırganın silahından çıkan kurşunlar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken bazı vatandaşlar da yaralandı.Saldırıya uğrayan Mehmet Ali Büyüksarıoğlu (58) Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Demet Akalın'da mekandaydı.
Silahlı saldırının gerçekleştiği mekanda olduğu öğrenilen Demet Akalın'da saldırı ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Ünlü oyuncu paykaşımında olayın korkunç olduğunu kargaşada elini incilttiğini birçok kişiye kırılan camların battığını yazdı.