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GÜVENLİK:
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22 Nisan 2017 Cumartesi 21:48

Kulp'ta çatışma çıktı, 1 şehit 2 yaralı var

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonda güvenlik kuvvetleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

Kulp'ta çatışma çıktı, 1 şehit 2 yaralı var
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Kulp'ta çatışma çıktı, 3 asker yaralı


Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonda güvenlik kuvvetleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 şehit var, 3 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesine bağlı 8 köyde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatılmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edildiği bölgede teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda bir grup teröristle karşılaşıldı.

ÇATIŞMADA YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU


Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 asker yapılan tüm müdahalelere şehit olurken, 2 askerin tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Kulp ilçesine bağlı 8 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bölgede operasyon başlatıldı. İki gün önce başlatılan operasyonda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanan ve helikopterle Diyarbakır'a kaldırılan 3 askerden 1'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 2 askerin tedavisi devam ederken, bölgede teröristlerle güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışmanın devam ettiği belirtildi.

 
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