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Kumar çetesine gece yarısı şok baskın

Türkiye'nin ünlü gömlek markalarından Crispino'nun ilk sahibi Ali Rıza Gültekin cinayetinin ardından kumar çetesi çıktı. 

Kumar çetesine gece yarısı şok baskın

Türkiye'nin ünlü gömlek markalarından Crispino'nun ilk sahibi Ali Rıza Gültekin cinayetinin ardından kumar çetesi çıktı. 

22 Mayıs 2019 Çarşamba 06:48
Kumar çetesine gece yarısı şok baskın

Kumar çetesine gece yarısı şok baskın

İstanbul başta olmak üzere Mardin, Tokat, Diyarbakır, Konya ve Muğla’da çok sayıda işadamını kumar tuzağına düşüren çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çete üyelerinin Beşiktaş’ta Crispino markasının eski sahibi Ali Rıza Gültekin’in öldürülmesini azmettirdiği ileri sürülüyor. Gözaltına alınan 10 kişinin İstanbul'da sorgusu devam ederken polis şüpheli gördüğü çok sayıda evde arama yaptı.

İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir kumarhaneye giden ünlü işadamı Ali Rıza Gültekin kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesinin ardından başlatılan araştırmada, kumar çetesine gece yarısı operasyon düzenlendi. 

KUMAR BORCU NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, işadamı Gültekin’in kumar oynamak için gittiği, M.B.’ye ait kumarhaneye olan borcu nedeniyle öldürüldüğünü tespit etti.

İSTANBUL’UN EN BÜYÜK KUMAR ÇETESİ

Yürütülen soruşturmada, M.B.’nin, İstanbul’daki en büyük kumar organizasyonunu yapan bir çetenin lideri olduğu tespit edildi.

İŞ ADAMLARINI TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER

Kumar çetesinin, işadamlarının zaaflarından faydalanarak önce onları kumarhanelere getirdikleri, daha sonrada bu kişilerin para, gayrimenkul ve menkullerini kumar oynatarak ellerinden aldıkları tespit edildi. Borçlanan işadamlarına yüksek faizli senetler imzalattıkları da belirlendi.

KUMAR ÇETESİNE 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul’un en büyük kumar organizasyonlarını yapan M.B. liderliğindeki çeteye İstanbul, Mardin, Tokat, Diyarbakır, Konya ve Muğla’da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

10 ÇETE ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlarda çete üyesi 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda fişek, 1 adet kumar oynanmasında kullanılan rulet tekeri, çok sayıda rulet pulu, 3 adet boş senet, tapu fotokopileri, 2 adet kumar tahsilatının yapıldığına dair notların tutulduğu defter elegeçirildi.

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MardinTokatDiyarbakırKonyaKumar çetesiOperasyonKumarCrispino
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