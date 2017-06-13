Kumkapı'da otelde yangın çıktı, 2 ölü var

Kumkapı'da bir otelde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin içeride mahsur kalan 5-6 kişiyi kurtardığı görüldü. Yangın kontrol altına alınırken duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları sürüyor.Muhsine Hatun Mahallesi Çifte Gelinler Caddesi'nde bulunan çoğunlukla yabancıların kaldığı 5 katlı bir otelde yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken bir yandan içeride mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin 5-6 kişiyi kurtardıkları görüldü.Kumkapı'da bir otelde çıkan yangında, 2 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çifte Gelinler Caddesi'nde bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle bazı otel çalışanları ile müşteriler üst katlarda mahsur kaldı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdiven yardımıyla tahliye etti.Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine buradaki ambulansta müdahalede bulunuldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından içeri girerek, odaları kontrol etti. Yapılan kontrollerde, 2 kişinin cesediyle karşılaşıldı.