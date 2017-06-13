﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Haziran 2017 Salı 21:33

Kumkapı'da otelde yangın çıktı, 2 ölü var

​İstanbul'un Fatih semtinde Kumkapı'da bulunun bir otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Kumkapı'da otelde yangın çıktı, 2 ölü var
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kumkapı'da otelde yangın çıktı, 2 ölü var

Kumkapı'da bir otelde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin içeride mahsur kalan 5-6 kişiyi kurtardığı görüldü. Yangın kontrol altına alınırken duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları sürüyor. 
Muhsine Hatun Mahallesi Çifte Gelinler Caddesi'nde bulunan çoğunlukla yabancıların kaldığı 5 katlı bir otelde yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken bir yandan içeride mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin 5-6 kişiyi kurtardıkları görüldü.
İKİ KİŞİ CAN VERDİ
Kumkapı'da bir otelde çıkan yangında, 2 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çifte Gelinler Caddesi'nde bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle bazı otel çalışanları ile müşteriler üst katlarda mahsur kaldı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdiven yardımıyla tahliye etti. 

Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine buradaki ambulansta müdahalede bulunuldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. 

 İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından içeri girerek, odaları kontrol etti. Yapılan kontrollerde, 2 kişinin cesediyle karşılaşıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
73 yaşında; Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, intihar etti 73 yaşında; Birlikte yaşadığı kadını öldürdü,...
Mahkeme, evsiz adama ev hapsi cezası verince... Mahkeme, evsiz adama ev hapsi cezası verince...
Van ve Zap'ta 20 PKK'lı terörist öldürüldü Van ve Zap'ta 20 PKK'lı terörist öldürüldü
Ankara Şoförler odasında çatışma çıktı, 5 yaralı var Ankara Şoförler odasında çatışma çıktı, 5...
Dilek Bozal cinayeti: Hastaneye bırakıp kaçtılar Dilek Bozal cinayeti: Hastaneye bırakıp kaçtılar
Ceylin'i ölümü Ödemiş'i ayağa kaldırdı Ceylin'i ölümü Ödemiş'i ayağa kaldırdı
Yukarı Çık

73 yaşında; Birlikte yaşadığı kadını...
Konya'da 73 yaşındaki bir adamın eşi cezavinde olan kadınla yaşadığı ilişki ölümle bitti. Ekrem...

Haberi Oku