Kumkapı'da otelde yangın çıktı, müdahaleler sürüyor

Kumkapı'da bir otelde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin içeride mahsur kalan 5-6 kişiyi kurtardığı görüldü. Yangın kontrol altına alınırken duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları sürüyor.Muhsine Hatun Mahallesi Çifte Gelinler Caddesi'nde bulunan çoğunlukla yabancıların kaldığı 5 katlı bir otelde yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken bir yandan içeride mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin 5-6 kişiyi kurtardıkları görüldü. Yangın sırasında ufak çaplı patlamaların da olduğu öğrenildi. Yangın kontrol altına alınırken duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları sürüyor.