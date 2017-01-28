Kumpas hakimi tutuklandı

Yalova’da dün yakalanan ve gözaltına alınan Şike ve Odatv gibi kumpas davalarının hakimi Mehmet Ekinci, FETÖ soruşturması kapsamında “örgüt üyeliği” ve “darbeye teşebbüs” gerekçeleriyle tutuklandı
Şike davasına 2011 yılının Aralık ayında 36 yaşındayken atanan Mehmet Ekinci,Şike ve Oda Tv soruşturması sırasında nöbetçi hakimken tutuklamaların çoğunu yapmasıyla adını duyurmuştu.
Şike davasına 2011 yılının Aralık ayında 36 yaşındayken atanan Mehmet Ekinci,Şike ve Oda Tv soruşturması sırasında nöbetçi hakimken tutuklamaların çoğunu yapmasıyla adını duyurmuştu.