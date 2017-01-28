GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Ocak 2017 Cumartesi 13:48

Kumpas hakimi tutuklandı

Yalova’da dün yakalanan ve gözaltına alınan  Şike ve Odatv gibi kumpas davalarının hakimi Mehmet Ekinci, FETÖ soruşturması kapsamında “örgüt üyeliği” ve “darbeye teşebbüs” gerekçeleriyle tutuklandı

Kumpas hakimi tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kumpas hakimi tutuklandı
 Yalova’da dün yakalanan ve gözaltına alınan  Şike ve Odatv gibi kumpas davalarının hakimi Mehmet Ekinci, FETÖ soruşturması kapsamında “örgüt üyeliği” ve “darbeye teşebbüs” gerekçeleriyle tutuklandı
  Şike davasına 2011 yılının Aralık ayında 36 yaşındayken atanan Mehmet Ekinci,Şike ve Oda Tv soruşturması sırasında nöbetçi hakimken tutuklamaların çoğunu yapmasıyla adını duyurmuştu. 
   Şike davasına 2011 yılının Aralık ayında 36 yaşındayken atanan Mehmet Ekinci,Şike ve Oda Tv soruşturması sırasında nöbetçi hakimken tutuklamaların çoğunu yapmasıyla adını duyurmuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
ŞİkeKumpasOda TvMehmet Ekinci
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski TRT spikeri kaçarken yakalandı Eski TRT spikeri kaçarken yakalandı
Küçüksu'da ünlü restauranda silahlı saldırı 1 ölü 2 yaralı Küçüksu'da ünlü restauranda silahlı saldırı...
Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
Araçlarda çip dönemi başlıyor Araçlarda çip dönemi başlıyor
Kanada'da camide silahlı saldırı Kanada'da camide silahlı saldırı
İzmir Selçuk'ta kaza, 1 ölü 9 yarı var İzmir Selçuk'ta kaza, 1 ölü 9 yarı var
Yukarı Çık

Eski TRT spikeri kaçarken yakalandı
Eski TRT spikeri Hamza Günerigök yasa dışı yollardan Yunansitan'a çıkma hazırlığı yaparken yakalandı.

Haberi Oku