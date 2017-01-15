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15 Ocak 2017 Pazar 23:44

Kur'an Kursu öğrencisine dayak atan şahıs tutuklandı

Sakarya'da geçtiğimiz yıl yatılı Kur'an kursu çalışanının küçük bir çocuğu terlikle dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Kur'an kursu çalışanı tutuklandı.

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Kur'an Kursu öğrencisine dayak atan şahıs tutuklandı


Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir Kuran kursunda küçük yaştaki çocuğu dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 55 yaşındaki Şükrü Y. (Yılmaz) çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

12 yaşındaki mağdur çocuk psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde Şükrü Y. tarafından değişik tarihlerde 10-15 kez terlikle ve tokatla dayak yediğini söyledi. Şükrü Y. ise ifadesinde 10-15 kez değil sadece görüntünün çekildiği anda terlikle dövdüğünü savunarak "Ders yapmadığı için dövdüm. Üzgünüm, hataydı" dedi. Şükrü Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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